Как отметил в интервью мэр Мариуполя Вадим Бойченко, с 13 марта 87 тысяч горожан выбрались на собственном транспорте. О ни сделали это, рискуя собственными жизнями, ведь режим тишины не вводили.

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Мариупольцы эвакуировались, несмотря на отсутствие режима тишины

Мэр Мариуполя отмечает, что выезжать из города было очень опасно и тяжело. Режим тишины официально никто не объявлял. Пространство для выхода из Мариуполя было открыто как со стороны России, так и со стороны наших военных. С этого времени и началась эвакуация мирного населения.

Она проходит с 13 марта. С тех пор по этому маршруту эвакуировали примерно 87 тысяч мариупольцев из Бердянска либо собственным транспортом, либо на эвакуационном транспорте. Они выезжают в Запорожье и затем оттуда двигаются дальше,

– отметил он.

Также, добавил Вадим Бойченко, на побережье и в других соседних городках мариупольцы ожидают возможности выбраться. По приблизительным подсчетам, там вместе с Бердянском насчитывается 70 тысяч жителей, желающих выбраться.

В то же время глава Мариуполя отметил, что никакого нового маршрута из города так и не удалось открыть. Поэтому он остается единственным возможным для тех, кто хочет скрыться из зоны проведения активных боевых действий.