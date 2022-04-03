Зеленский: Был шанс предотвратить, чтобы Россия не пришла

Об этом президент написал в телеграме. Зеленский отметил, что на саммите НАТО, состоявшемся 2–4 апреля 2008 года, могли предотвратить войну в Украине и зверства россиян.

К теме Невыразимая жестокость, – Human Rights Watch собрала истории о зверствах россиян в Украине

Тогда в Бухаресте стоял вопрос о присоединении к ПДЧ Украины и Грузии. Однако ни Украина, ни Грузия не получили плана действий по членству в НАТО. В итоге Россия напала на Грузию, а затем и на Украину.

Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла. Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла,

– написал президент.

Спустя 14 лет после саммита НАТО в Бухаресте украинские и мировые СМИ всколыхнули фотографии последствий зверств россиян в Киевской области. Президент опубликовал фотографии убитых россиянами людей в Буче.



Буча / Фото из телеграма Зеленского



Буча / Фото из телеграма Зеленского



Буча / Фото из телеграма Зеленского



Буча / Фото из телеграма Зеленского