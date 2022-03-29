Соответствующую информацию обнародовал Владимир Зеленский вечером 28 марта. Об этом он сообщил в конце 33-го дня войны.

Важно В результате обстрела в Харьковской области погибла целая семья

Враг не согласовал тишину для гуманитарных коридоров

Президент Украины сказал, что это безжалостная война против нашего народа, против наших людей, наших детей.

По состоянию на этот день (говорится о 29 марта – 24 канал) известно о гибели 143 детей. Мариуполь так и остается заблокированным. Российские войска не дали организовать сегодня ни один гуманитарный коридор, не дали "тишину",

– заявил Владимир Зеленский.

Добавил, что ситуацию сейчас нужно воспринимать уравновешенно, мудро, насколько это возможно.

"Без чрезмерной эйфории от успехов, однако и без самонакручивания. Нам еще нужно время. Нам еще нужно оружие. Мы еще должны бороться, должны терпеть", – объяснил президент.

Он также добавил, что нам нельзя выжигать эмоции сейчас, нельзя завышать ожидания, чтобы не "перегореть".

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибших детей. Враг должен быть наказан за все зверства на украинском земле!

Кстати, городской глава Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что городу в Запорожье официально подтвердили "зеленый коридор" для легковых автомобилей на 8 утра 29 марта. Он пройдет по маршруту Энергодар – Днепрорудное – Скельки – Васильевка – Запорожье.

Вечернее обращение Зеленского за 28 марта – смотрите видео