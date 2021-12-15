Неподчинение работнику Госпогранслужбы, который будет настаивать на проведении поверхностной проверки, предусматривает административную ответственность. Теперь у пограничников есть список с основаниями для проведения проверки.

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При каких условиях пограничники могут проводить поверхностную проверку

Поверхностную проверку будут осуществлять непосредственно пограничники. Однако условием является то, что пограничник не может проверять женщин, равно как пограничница не может проверять мужчин.

Поверхностную проверку могут осуществлять в случаях, когда:

лицо нарушило или попыталось нарушить пограничный режим;

лицо находится без должного разрешения в пограничной полосе;

есть основания полагать, что в автомобиле находится преступник или незаконно удерживаемый человек;

есть основания полагать, что в автомобиле могут быть опасные вещи;

транспортное средство или определенная вещь является орудием совершения преступления;

есть решения суда или другие условия, предусмотренные законодательством.

Поверхностную проверку могут осуществлять с помощью спецсредств или только рук. Проверка не касается лиц, имеющих неприкосновенность и дипломатический иммунитет.

Во время осмотра пограничники могут попросить открыть сумку или рюкзак и показать личные вещи и разрешить осмотр салона транспортного средства.

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