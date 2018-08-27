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150 тысяч долларов "на халяву": отныне в России будут платить за доносы

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150 тысяч долларов "на халяву": с сегодняшнего дня в России будут платить за доносы
150 тысяч долларов "на халяву": с сегодняшнего дня в России будут платить за доносы / Фото из открытых источников

27 августа вступил в силу приказ МВД РФ о выплатах гражданам за помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений. Материальное премирование утвердили в российском Минюсте. Сумма вознаграждения стартует от 750 долларов США, а максимальная – 150 тысяч. Уже сейчас эксперты говорят, что ради денег "стучать" начнут все на всех.

Отмечается, что гражданин может рассчитывать на награду, если предоставит правдивую информацию, с помощью которой правоохранительные органы смогли раскрыть преступление и задержать подозреваемого.

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Согласно тексту приказа, размер вознаграждения может достигать трех миллионов рублей и даже превышать его – по указанию министра.

Донос

Приказ о введении вознаграждения за доносы

Вознаграждение информаторам будут платить либо наличными, либо на счет в банке.

"Два года назад рисовал, и до сих пор на свободе?"

В документе уточняется, что получить награду информатор может в течение двух недель.

"В линии партии, похоже – финишная прямая"

Если же в МВД решили отказать человеку в выплате, то представители ведомства обязаны сообщить информатору об этом в течение семи дней после принятия решения.

"Странно, что часть конфискованного имущества не отдают – патриотизм бы вырос до небывалых высот"

Соцсети бурно отреагировали на эту новость.

"На пенсии денег нет. А на систему доносчиков – есть"

А вот российские правоохранители утверждают, что теперь у россиян будет развиваться "социальная ответственность".

Теги: Новости России Законодательство
Источник: 24 канал
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