Чтобы защитники-пограничники могли качественно выполнять боевые задачи по противодействию врагу, Метинвест передал 10 авиационных комплексов "Валькирия" (20 самолетов) для дальней разведки, 40 дронов Mavic 3 для разведки и корректировки артиллерии, еще 100 дронов специального назначения и три бронированных. Вся помощь предоставлена бесплатно в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.
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"Благодаря Стальному Фронту мы получили автомобили, позволяющие мобильным группам применять эти типы беспилотных комплексов – "Валькирии" и Mavic 3. Они могут совместно осуществлять доразведку, корректировку и другие военные задачи", – пояснил представитель Государственной пограничной службы, старший лейтенант Дмитрий Петренко.
По словам представителя ГНСУ, экипажи, которые будут работать с комплексами, уже готовятся.
Авиационные комплексы "Валькирия" помогут обнаруживать враждебные цели на расстоянии до 40 километров, а универсальные DJI Mavic 3 идеальны для ближней разведки. В планах Метинвеста передать еще больше таких БПЛА.
"Валькирия" – это комплекс для обнаружения врага, Mavic 3 – это глаза. Мы получаем от военных очень положительные отзывы. Поэтому сейчас будем закупать для армии еще одну крупную партию беспилотников,
– рассказал руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.
Пограничники получили большую партию дронов и броневиков от Метинвеста / Фото Метинвест
Компания привезла бойцам уже примерно 30 бронированных автомобилей – прежде всего, это инкассаторские бусы разного класса, которые закупают в Европе: такие автомобили нужны бойцам и для эвакуации, и для того, чтобы заезжать на "ноль" для выполнения боевых задач.
В рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова с начала полномасштабной войны Метинвест направил уже 2 миллиарда гривен в поддержку украинской армии. В частности, защитники получили более 1500 БПЛА, что делает компанию крупнейшим поставщиком дронов для армии среди частных бизнесов, за исключением благотворительных фондов.