Чтобы защитники-пограничники могли качественно выполнять боевые задачи по противодействию врагу, Метинвест передал 10 авиационных комплексов "Валькирия" (20 самолетов) для дальней разведки, 40 дронов Mavic 3 для разведки и корректировки артиллерии, еще 100 дронов специального назначения и три бронированных. Вся помощь предоставлена бесплатно в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

К теме Метинвест бесплатно поставил в ВСУ уже около 2000 тепловизоров и прицелов

"Благодаря Стальному Фронту мы получили автомобили, позволяющие мобильным группам применять эти типы беспилотных комплексов – "Валькирии" и Mavic 3. Они могут совместно осуществлять доразведку, корректировку и другие военные задачи", – пояснил представитель Государственной пограничной службы, старший лейтенант Дмитрий Петренко.

По словам представителя ГНСУ, экипажи, которые будут работать с комплексами, уже готовятся.

Авиационные комплексы "Валькирия" помогут обнаруживать враждебные цели на расстоянии до 40 километров, а универсальные DJI Mavic 3 идеальны для ближней разведки. В планах Метинвеста передать еще больше таких БПЛА.

"Валькирия" – это комплекс для обнаружения врага, Mavic 3 – это глаза. Мы получаем от военных очень положительные отзывы. Поэтому сейчас будем закупать для армии еще одну крупную партию беспилотников,

– рассказал руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.