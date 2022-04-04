Такие страшные цифры озвучили ювенальные прокуроры. Они отметили, что всего из-за войны пострадали 425 детей.

Актуально Мариуполь – уже не ключевая точка для россиян, потому они уничтожают все вокруг, – советник мэра

Эти данные не являются окончательными, – ювенальный прокурор

В Офисе генпрокурора говорят, что эти данные не являются окончательными, ведь всей информации с мест ведения боевых действий и оккупированных территорий нет.

Количество пострадавших детей по областям:

Киевская – 75,

Донецкая – 78,

Харьковская – 59,

Черниговская – 49,

Николаевская – 34,

Луганская – 31,

Запорожская – 22,

Херсонская – 29,

Киев – 16,

Сумская – 16,

Житомирская – 15.

Лишь за несколько последних дней прокуроры рассказали о нескольких жутких случаях. Так, 2 апреля был ранен 9-летний ребенок во время обстрелов российскими оккупантами Угледара Донецкой области. На следующий день враг обстрелял Николаев, пострадали 11 человек, среди них – ребенок. Также 3 апреля под вражеским огнем в Харькове пострадали 3 несовершеннолетних.

Обратите внимание! Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 869 учебных заведений. 83 из них разрушены до основания.

Стоит посмотреть: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 4 апреля