На эту акцию пришли как родные военнопленных, так и активисты. Их главное требование – освобождение украинских защитников, которых у себя удерживает страна-агрессор.

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Вторая зима в плену

Обратим внимание, что некоторые из защитников Мариуполя находится в плену почти два года. И именно для того, чтобы родные и близкие как можно скорее вернулись домой, еженедельно проводят эту акцию.

Это мой отец и моя братва. Мы здесь, потому что мой брат в плену уже 21 месяц,

– говорит Евгений Шевчук, передает hromadske.

Известно, что сам Евгений из Мариуполя. Андрей, его младший брат, уже 21 месяц находится в российском плену. Единственное, что он знает о своем брате, – что он жив. Впрочем, не имеет никакой возможности связаться с ним или получить какую-то дополнительную информацию.

"Власть ничего не говорит, мы пытаемся сами что-то узнать, но пока тишина", – отмечает Евгений.

Украинцы требуют освободить из плена защитников "Азовстали" / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

Он на митинги в поддержку военнопленных ходит вместе со своим отцом и друзьями. Евгений подчеркивает, что пленникам Кремля чрезвычайно необходима поддержка.

На главной площади столицы 18 февраля собрались около двух тысяч человек, чтобы выразить свою поддержку наших защитникам, которые в плену. На эту акцию пришли как жены, так и дети и матери бойцов. Заметим, что некоторые из детей своих отцов не видели ни разу. Также пришли на Майдан Независимости военные и те, кого удалось вернуть из плена.

Обратим внимание! Более 900 азовцев, которые обороняли Мариуполь, все еще остаются в российском плену. Об этом 31 января сообщил командир бригады "Азов", подполковник Денис "Редис" Прокопенко 31 января.

Алиса Шумак, другая участница акции, рассказала, что 20 февраля тоже будет 21 месяц, как в плену находится ее муж. Он тоже оборонял Мариуполь, в частности "Азовсталь".

Дети защитников Мариуполя не видели своих родителей / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

"20 мая 2022 года он вышел в плен. Им обещали гарантии сохранения жизни и что они через 3 – 4 месяца вернутся, но, к сожалению, они до сих пор там", – отметила Алиса журналистам Суспильного.

Она добавила, что об условиях пребывания пленников Кремля известно очень мало. Речь идет об информации, которая поступает от тех, кто вернулся из плена или военных, которые воюют в тылу. Как правило, родным наших защитников не рассказывают ничего.

Алиса сейчас воспитывает сына, которому 2 года и 7 месяцев. Отец видел своего сына крайний раз тогда, когда тот был совсем крошечным – 4-месячным младенцем. Как рассказывает женщина, ее любимый не застал ни первых шагов, ни первых слов малыша.

Участники акции стали голосом пленных азовцев / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

Заметим, что 8 февраля состоялся 51-й обмен военнопленными. Нашему государству удалось вернуть домой 100 защитников. Речь идет о 49 воинах Нацгвардии, 25 пограничниках и 26 военнослужащих ВСУ, в частности 11 тероборонцах.