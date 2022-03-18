Об этом во время брифинга сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает 24 канал.

Важно Мы делаем все и вас не оставим, – Зеленский Мариуполю и другим городам в осаде

Донецкая область – из Мариуполя в Запорожье. Колонна автобусов с бензовозом продолжила движение из поселка Васильевка. После 9:00 из Запорожья выехала вторая колонна автобусов, что должны были забрать мариупольцев, которые смогли вырваться в Бердянск.

Сумская область – из Сум в Полтаву. А также из городов Тростянец, Лебедин, Конотоп, поселков Краснополье, Писаревка в Полтаву.

Харьковская область – планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.

Также мы прорабатываем маршруты для доставки помощи в города Херсонской и Луганской областей,

– сказала Верещук.