Об этом во время брифинга сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает 24 канал.
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Донецкая область – из Мариуполя в Запорожье. Колонна автобусов с бензовозом продолжила движение из поселка Васильевка. После 9:00 из Запорожья выехала вторая колонна автобусов, что должны были забрать мариупольцев, которые смогли вырваться в Бердянск.
Сумская область – из Сум в Полтаву. А также из городов Тростянец, Лебедин, Конотоп, поселков Краснополье, Писаревка в Полтаву.
Харьковская область – планируется доставка гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.
Также мы прорабатываем маршруты для доставки помощи в города Херсонской и Луганской областей,
– сказала Верещук.
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