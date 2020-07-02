Народные депутаты завершают рассмотрение правок законопроекта, который легализует игорный бизнес. Предприниматели смогут открывать казино и залы игровых автоматов легально после того, как приобретут лицензию.

Як саме працюватиме сфера азартних розваг і як держава зможе заробити на бізнесі – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

Цікаво Кожна сота гривня йде в гральний бізнес, – нардеп зі "Слуги народу" про легалізацію ринку

Згідно з законопроєктом про азартні ігри, казино дозволять розміщувати лише в п'ятизіркових готелях, а зали гральних автоматів і букмекерські контори – у трьох- і чотиризіркових. І щонайменше на відстані 500 метрів від шкіл та зон дитячого відпочинку.

Практично немає можливості розмістити будь-який зал на території в місті. І вони будуть або за межами міста, або, як казино, тільки в п'ятизіркових готелях,

– зазначив народний депутат із партії "Голос" Ярослав Железняк.

Кому заборонений вхід

► Відвідати такі заклади зможуть лише гравці, які мають більше, ніж 21 рік і лише при наявності паспорту.

► Не пускатимуть у казино чи зали гральних автоматів лудоманів, тобто тих, хто має залежність – їх внесуть у спеціальний реєстр. Якщо ж їм вдасться потрапити всередину, то заклад має виплатити родині компенсацію: у десять разів більше від програшу гравця. Усе це контролюватиме спеціальна комісія, яка видаватиме ліцензії.

Що відомо про легалізацію грального бізнесу? Рада в першому читанні 16 січня ухвалила законопроєкт про легалізацію грального бізнесу та азартних ігор. Однак пізніше до нього подали понад 3 тисячі правок.



Заборонили гральний бізнес в Україні ще у 2009 році. Однак по всій країні продовжили працювати зали із гральними автоматами під вивіскою лотерей. Уряд прямо заборонив займатися гральним бізнесом під прикриттям державних лотерей 20 грудня 2019 року. Після цього масово закривали нелегальні казино.



Ще у січні 2020 року влада вирішила ухвалити закон, яким гральний бізнес частково легалізують.

Ліцензія

"Від 6 років кримінальна відповідальність для тих, хто працює без ліцензії. Також підвищили кримінальну відповідальність для правоохоронців, якщо вони будуть "заплющувати" очі", – розповіла нардепка зі "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Дозвіл на відкриття казино в Києві коштуватиме 2 мільйони доларів. У менших містах – удвічі дешевше. Утім нардепи побоюються, що комісія буде корупційною. Спочатку її мав створювати профільний комітет Верховної Ради. Втім зупинилися на дозволі уряду формувати команду із шести членів і керівника.

Натомість у монобільшості впевнені, що система запрацює. І вже до кінця року бюджет від грального бізнесу отримає 3 мільярди гривень. Ці кошти підуть на потреби освіти, медицини й культури.

Дивіться відео сюжету 24 каналу про гральний бізнес в Україні: