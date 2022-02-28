Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что с белорусской территории в украинскую направляются самолеты.

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Из Беларуси в Киев летят самолеты

Белорусы сообщают, что до 20 вертолетов вылетели в Киев с территории Беларуси,

– говорится в сообщении.

Это произошло в течение 10 минут.



Из Беларуси в Киев летят самолеты / Карта Госспецсвязи

В войну могут втянуть белорусскую армию

Российский агрессор продолжает использовать Беларусь в войне против Украины. Оттуда украинские земли цинично обстреливают, несмотря на все обещания Александра Лукашенко не разрешать этого. В Генштабе Вооруженных сил считают, что Россия может привлечь к войне против украинцев и армию Беларуси.

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