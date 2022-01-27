Однако участниками тендера стали сомнительные фирмы, известные своими коррупционными скандалами.

Причастная к народному депутату от ОПЗЖ Вадиму Столару "Адамант и Кинтегро" засветилась в скандале с искусственным завышением цены во время строек объектов инфраструктуры в Киеве и хищением средств Киевпасстранса. Требованиям тендера на строительство хранилища фирма тоже не отвечает, рассказал адвокат Денис Евтющенков:

"Согласно их лицензии на программное обеспечение, эта лицензия продлевается каждый раз, когда поступает проплата за эту лицензию. Они предоставляют подтверждение поступления проплаты, зачисления средств, однако антимонопольный отметил, что в самом договоре отмечается, что в таком случае распространитель предоставитель услуг программного обеспечения выдает новую лицензию. То есть заплатили средства – и вам прислали новую лицензию. Новой лицензии не предоставлено. И я считаю, что это замечание по существу".

Среди участников тендера есть "Интератоминжиниринг", входящий в орбиту бизнесмена Василия Хмельницкого, "Современная транспортная инфраструктура" – известная как фирма из окружения директора Научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина. Компании его семьи фигурировали в процессах по фиктивным сделкам с контрагентами.

Еще один участник тендера, фирма "Нестра", засветился в скандале с ремонтами бюджетных учреждений по завышенным ценам. Несмотря на решение АМКУ отстранить от конкурса "Адамант и Кинтегро" и "Интератоминжиниринг", их снова вернули к участию в закупке. Очередная жалоба "Адамант и Кинтегро" АМКУ рассматривалась 28 января в 12:00.

Добавим, что хранилище для высокоактивных отходов – не конечная точка их хранения. Конечная станция – геологические формации, которых в Украине тоже нет, отметил ученый Юрий Ольховик:

"Уже много лет идет речь о том, что надо как-то начать эти работы, но государственная программа обращения с радиоактивными отходами, которая была в 2007-м году введена в действие, практически не финансировала эти работы, но сейчас создается концепция новой программы. Но, скажем, имея негативный опыт финансирования предыдущей программы, что-то в это не очень верится. Я не знаю, когда оно будет. Может, я и не доживу до этого".