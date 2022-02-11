Об этом заявила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко на прошедшем в Харькове заседании Конгресса местных и региональных властей.

В общей сложности, изменения в этом году коснутся 1,5 миллиона украинцев, проживающих в 5000 домов во всех регионах Украины. Региональные власти уже составили списки объектов, подлежащих модернизации в первую очередь.

Также важно посмотреть на эту программу с точки зрения экономики и создания рабочих мест и уплаченных налогов. Мы посчитали, что запуск этой программы даст возможность создать 170 000 новых рабочих мест,

– отметила министр экономики.

По словам президента Владимира Зеленского, данная программа позволит также существенно сократить зависимость Украины от импорта энергоносителей.

Я инициировал программу, цель которой уменьшить потребление импортных энергоносителей... В этом году будут осуществлены мероприятия по запуску программы повышения энергоэффективности примерно в 5000 многоэтажных домов по Украине. Относительно ожидаемого эффекта – по итогам года мы планируем снизить потребление газа на 2,5%, или 437 млн кубометров,

– отметил президент.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в первую очередь в 2022 году будут модернизироваться дома старше 1990 года постройки.

"Будут утепляться крыши, стены, фасады, создаваться теплопункты. Экономия составит от 30 до 50%", – добавил координатор "Большой стройки".

Он также сослался на результаты пилотного эксперимента, проведенного в Днепре в конце прошлого года. В восьми домах, в которых прошла термомодернизация, оплата за тепло снизилась на 50%, при этом потребление газа также ощутимо уменьшилось.