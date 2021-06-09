Такое мнение высказал генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков в интервью телеканалу "Украина-24".

Метинвест планирует построить новый университет "Метинвест политехника" буквально за 14 месяцев.

Сейчас мы вплотную занялись проектом постройки этого здания. Те картинки визуализации – которые были, – уже сейчас начинают воплощаться в проектных работах, а в ближайшее время мы начнем уже непосредственно строительство,

– добавил он.

Планы компании довольно масштабные, так как они поставили перед собой основную задачу: принять первых студентов 1 сентября в следующем году.

По словам гендиректора, при строительстве будет использоваться исключительно украинская сталь, произведенная на металлургических заводах Мариуполя.

Мы хотим доказать еще, кроме того, всей Украине, что строительство из стали – это эффективное строительство. Использоваться будет сталь производства металлургических заводов города Мариуполя,

– подчеркнул он.

Также Рыженков отметил, что реализация этого проекта будет осуществляться по лекалам современных западных высших учебных заведений.

Там будет реконструирован парк, кампус, спортивные площадки. Наша задача – чтобы молодые люди, которые придут туда учиться действительно видели будущее, видели перспективу и были готовы строить ту самую "зеленую" металлургию,

– сказал он.

Генеральный директор Метинвеста подчеркнул, что основная цель нового украинского университета – предоставлять уровень образования не хуже, чем в Европе, а даже лучше.