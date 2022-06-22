Об этом 24 каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. По его словам, сейчас Россия пытается агрессивно вести себя на международной арене, но ситуация у них действительно нехорошая.

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Санкции начинают давить на экономику России. Подходящие запасы понемногу иссякают. И совсем скоро простые граждане почувствуют, что что-то пошло не по плану.

Ситуация с каждым днем ​​все хуже

Как считает господин Огрызко, уже в августе – сентябре в России почувствуют нехватку товаров, которые они традиционно импортировали для своего нормального функционирования. Если ситуация с санкциями не изменится, экономические проблемы будут нарастать в геометрической прогрессии.

Очень важно, чтобы страны Европы действительно отказались от энергоресурсов. Сейчас там четко говорят – до конца года они перестают импортировать российскую нефть, до конца 2023 – газ. Это станет настоящей катастрофой для экономики агрессора.

Пропагандисты могут рассказывать сказки о поставках нефти и газа в Китай или Индию. Но они не могут заменить европейский рынок.

Те 8 миллионов тонн, которые сможет взять Китай, – это капля в море на фоне производимых Россией объемов. Поэтому у них фактически будет заблокирована вся добывающая промышленность – газ, нефть и уголь,

– отмечает Владимир Огрызко.

По его мнению, если санкции против России и дальше останутся, а Европа откажется от энергоресурсов, то эта "недоимперия" просто развалится уже в 2023 году. Не сможет ведь экономически функционировать.

Господин Огрызко уверен, что все мы еще отметим это особое событие.

Добавим, что недавно президент Польши Анджей Дуда во время ежегодной встречи с польскими послами подчеркнул, что санкции против России нужно усиливать. Это нужно делать, пока Россия не будет вынуждена сесть за стол переговоров. Ограничения должны сохраняться до тех пор, пока Украина сама не разрешит их снять.

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