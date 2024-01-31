Соответствующим мнением он поделился в статье. Уильям Бернс объяснил почему у него такие соображения по поводу хода событий на поле боя.

Читайте также Россияне попытались захватить Табаевку, в Авдеевке тяжелые бои: как изменилась карта фронта через неделю

Путин делает ставку на истощение

Этот год, вероятно, будет тяжелым на поле боя в Украине испытанием на прочность, последствия которого выйдут далеко за пределы героической борьбы страны за свою свободу и независимость.

подчеркнул Бернс.

Он добавил, что Россия возобновляет оборонное производство благодаря критически важным компонентам из Китая. А также Кремль получает оружие и боеприпасы от Ирана и Северной Кореи. И что этим всем Путин продолжает делать ставку на то, что время на стороне российского президента, и что "он может разгромить Украину и истощить ее западных сторонников".

Глава ЦРУ отметил, что задача нашего государства – "взорвать высокомерие Путина", а также продемонстрировать высокую цену для России, если она захочет продолжать конфликт. Нашим военным необходимо не только добиваться прогресса на фронте, но и наносить глубокие удары в тылу и добиваться стабильных успехов в Черном море.

Бернс заметил, что при таких условиях Путин может снова бряцать ядерным оружием. Глава ЦРУ добавил, что было бы глупо полностью отвергнуть риски эскалации. В то же время было бы глупо "чрезмерно запугиваться ими".

Призвал США помогать Украине

Ключ к успеху состоит в сохранении западной помощи Украине. При менее чем пяти процентах оборонного бюджета США, это относительно скромная инвестиция со значительной геополитической отдачей для Соединенных Штатов и заметной доходностью для американской промышленности,

– подчеркнул он.

По словам главы ЦРУ, продолжение поставок вооружений поставит наше государство в более сильную позицию, если появится возможность серьезных переговоров. Бернс добавил, что это "дает шанс обеспечить долгосрочный выигрыш для Украины и стратегический проигрыш для России".

Украина сможет защитить свой суверенитет и восстановиться, тогда как Россия будет вынуждена расплачиваться за долговременные последствия путинской безрассудства. Для Соединенных Штатов выйти из конфликта в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы голом в свои ворота исторического масштаба,

– отметил Бернс.

В этом же материале он оценил потери врага в войне, развязанной Россией. По данным ЦРУ, оккупанты не досчитаются убитыми и ранеными 315 тысяч бойцов.