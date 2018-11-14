22-летний житель Ровненской области сел в тюрьму за государственную измену

Семь с половиной лет проведет в колонии житель Ровненской области за совершение государственной измены и попытку взорвать стратегический объект.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровненской области.

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Костопольский районный суд Ровненской области приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы жителя города Вараш за совершение уголовных правонарушений. Известно, что 22-летний мужчина собирал и передавал представителям спецслужб страны-агрессора информацию о некоторых стратегически важных объектах Ровненской области.

Кроме того, в мае 2018 года злоумышленник пытался взорвать электроопору. Однако СБУ смогла предотвратить взрыв. Правоохранители изъяли взрывчатку, которая была заложена у подножия электроопоры.

Обвиняемый мужчина признал свою вину во время следствия.