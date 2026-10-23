Наши дома: первые трогательные кадры после возвращения украинских военных из плена

Подробности обмена, а также кадры с моментами встречи украинских военных на родине опубликовали Владимир Зеленский, Дмитрий Лубинец и Кирилл Буданов.

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Как украинцев встретили дома после плена?

В рамках этого сложного обмена домой вернулись 38 офицеров и бойцов, которые находились в плену еще с 2018 и 2020 годов. Большинство освобожденных содержалось в российских лагерях с 2022 года.

Среди вернувшихся военных есть защитники Мариуполя, а также воины, пережившие теракт в Еленовке. Значительную часть украинцев россияне незаконно осудили по сфабрикованным обвинениям.

Наши – дома: смотрите фото освобожденных украинских военных

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Отдельно удалось освободить 74-летнего гражданина США Стивена Габбарда, который жил в Изюме в Харьковской области и преподавал английский язык. В России иностранца также незаконно осудили и пытали.

Процесс освобождения состоялся при содействии Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов. Всех освобожденных граждан тепло встречали в общинах Черниговской области.

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Освобожденных из плена встретили дома: смотрите фото

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В настоящее время всем вернувшимся украинцам оказывают медицинскую помощь, обеспечивают надлежащие выплаты и помогают пройти курс реабилитации.

Мы помним о каждом и каждом и продолжаем искать всех. Спасибо всем, кто работает ради обменов. И конечно благодарен нашим воинам, которые на фронте пополняют обменный фонд для Украины, чтобы мы могли возвращать своих. Слава Украине! –написал Зеленский.

Возвращение военнопленных домой: смотрите видео

Как уже сообщалось на нашем сайте, накануне, 22 октября, в Украину вернули тела 252 погибших военнослужащих.