Об этих данных сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Мы предоставили убежище 231 тысяче вынужденных переселенцев. Это официальные данные, реальная цифра значительно больше, поскольку многие люди самостоятельно поселились в частном секторе. Нашли приют более чем 600 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые приехали к нам из зоны боевых действий", – сообщил глава области.

По его данным, пересекли границу на всех переходах области более 1 миллиона 200 тысяч человек.

Приготовили 1,3 миллиона порций еды и 50 тысяч тонн гуманитарной помощи

Сплотились рестораторы, торговые сети, региональные производители продуктов, самый большой оптовый рынок на западе Украины и огромное количество волонтеров,

– говорит Козицкий.

Также 480 фурами и машинами из Европы привезли на Львовщину около 50 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Со складов на территории Львовщины в Киев, Сумы, Запорожье, Ахтырку, Бучу, Ирпень и другие города и села уже отправили:

продукты питания – 9300 паллет;

непродовольственные товары – 4325 паллет;

товары и снаряжение для сна (коврики, матрасы, постель, одеяла) – 425 паллет;

медицинские товары – 18000 ящиков;

одежда – 2000 мешков.

Гуманитарную помощь от границы до складов в области возят 425 грузовиков.

Мобилизовано почти 30 тысяч человек. Более 20 тысяч жителей Львовщины пошли в добровольческие формирования. В области перестроили блокпосты и перевели в режим наблюдательных постов. Сейчас здесь 30 официальных блокпостов.

Из других регионов Украины на Львовщину переехали 26 предприятий. ОВА получила уже 205 заявок на релокацию.

Продолжаем борьбу. Поля для компромиссов нет. Наш народ не сломать, не разбомбить и не уничтожить. Победа будет за нами!

– уверен председатель Львовщины.

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