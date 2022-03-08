День и ночь смешались, поэтому дни нельзя различить. Об этом сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Обратите внимание Никакого хаоса, слаженная работа, – Маляр об украинцах в войне

Украина делает все возможное, чтобы остановить Россию, – Маляр

"С 24 февраля 2022 года мы не ощущаем, какой день недели или какая дата. Только если кто-то извне об этом сообщает, я понимаю, что действительно сегодня 8 марта", – подчеркнула Маляр.

Она отметила, что украинцы работают круглосуточно. Все возможное делают для того, чтобы остановить войска России, которые напали на Украину и уничтожили многие города.

В Минобороны обращались к мировым лидерам

Министр обороны Алексей Резников обратился к мировым лидерам , чтобы они увеличили влияние на Россию, ведь сами могут от этого пострадать.

Он подчеркнул, что у Европы есть возможность победить тирана , который годами всех запугивал. Для этого наше государство должно получить оружие и закрытое небо.