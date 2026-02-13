Как 24 Канал увеличил вовлеченность аудитории благодаря коротким видео

Привычки потребления новостей постоянно меняются, особенно с появлением новых цифровых форматов. Пользователи все чаще предпочитают короткий видеоконтент (Instagram Stories, TikTok и YouTube Shorts) и тратят все меньше времени на чтение длинных текстов на новостных сайтах.

Поэтому перед командой 24 Канала встал вызов: как удержать внимание пользователя, который привык к логике соцсетей, но при этом не хочет тратить много времени на чтение? В то же время мы не хотели копировать соцсети. Нашей целью было адаптировать привычный для аудитории формат под собственную платформу.

Поэтому в 2025 году 24 Канал запустил Shorts непосредственно на сайте с возможностью перехода на новость. Идея была простой: предложить аудитории тот же динамичный и визуальный формат, к которому она привыкла в соцсетях, но в пределах сайта.

Как вырос показатель вовлеченности аудитории на сайте?

Результаты превзошли ожидания. Если до запуска Shorts пользователь в среднем просматривал около 2 материалов за визит, то сейчас ситуация изменилась. Кроме просмотра 2 публикаций добавился еще и просмотр 3 – 4 видео, что существенно увеличило время проведения читателя на сайте.

Среднее время просмотра одного видео составляет 29 секунд, а общая продолжительность пребывания на сайте выросла на 2 дополнительные минуты на пользователя. В общем ежемесячно количество просмотр такого видео составляет 1 миллион.

Для новостного сайта это существенное изменение поведения аудитории. Короткие видео помогли нам удерживать внимание пользователей и привлекать их к контенту значительно глубже, чем это было раньше,

– отмечает Head of Digital 24 Канала Денис Зеленов.

Впоследствии этот формат мы начали активно использоваться в различных тематических разделах, а не только на главной странице сайта: геополитика, экономика, спорт, шоубиз.

Более того, формат коротких видео демонстрирует стабильно высокие показатели CTR:

новости, политика, экономика – 6 – 7% CTR;

– 6 – 7% CTR; развлечения и спорт – 4 – 5% CTR.

Кроме роста вовлеченности, Stories стали дополнительным драйвером внутреннего трафика. Новый формат коротких вертикальных видео помогает глубже погружать пользователей в экосистему контента медиа, увеличивая охват без дополнительных затрат на продакшн.

Этот формат делает потребление новостей таким же легким и увлекательным, как листание ленты в соцсетях. Пользователи могут мгновенно перейти к новости, которая их заинтересовала и узнать больше деталей. Но самое главное - это вовлеченность аудитории. Мы видим десятки лайков на каждом видео и стремительный рост количества просмотров,

– добавляет менеджер по внедрению ИИ Юлия Мурина.

Быстрая интеграция и удобство для редакции

Интеграция нового формата состоялась быстро и без технических осложнений не только для команды, но и для пользователя. Интуитивно понятный интерфейс, простота его использования и взаимодействия заставляет пользователя возвращаться к этому формату.

К тому же, формат быстро интегрировался в ежедневную работу редакций благодаря тому, что 24 Канал является конвергийным медиа.

Именно поэтому в ближайших планах масштабирование формата, в частности:

размещение Shorts не только на главной странице, но и в тематических разделах;

интеграция формата в мобильное приложение;

дальнейшие эксперименты с автоматизацией и дистрибуцией видео.

Это позволит не только унифицировать пользовательский опыт на различных платформах, но и сделать короткие видео одним из ключевых форматов потребления новостей на сайте.