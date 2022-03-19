С момента развала Советского Союза прошло более 30-ти лет. И за это время Россия 25 лет только и делала, что развязывала войны и принимала в них участие.

Достойно внимания Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны

"Победа" – так можно охарактеризовать положение дел в России. Когда все страны после Второй мировой войны заявляют, что "никогда снова", россияне же убеждают, что "можем повторить". И повторяют.

Еще в 1992 году они начали войну в Молдове, в результате чего возникло так называемое Приднестровье, которое не признано никем. А теперь и официально признано как оккупированная Россией территория Молдовы.

В том же 1992 году началась и война в Грузии на территории Абхазии и Южной Осетии.

В 1994 году Россия начала войну в Чечне. Длилась она два года и окончилась неудачно. Поэтому в 1999 году российские власти начали так называемую вторую Чеченскую войну. Это уже длилось десять лет – до 2009 года.

В 2008 году россияне решили снова напасть на Грузию. И снова в эпицентре Абхазия и Южная Осетия, которая в результате этого нападения была оторвана от Грузии.

В 2014 году Россия начинает войну против Украины – захватывает Крым, начинает боевые действия на Донбассе. Но делает это не открыто, а через свои войска без опознавательных знаков. 24 февраля 2022 года страна официально вторгается в Украину. Но и тогда нет смелости назвать это войной.

Еще с 2015 года Россия ведет активную войну в Сирии, поддерживая там диктаторский режим.

Также российские войска активно вовлекаются в боевые действия в Центральноафриканской республике.

Видео войн, ведущих Россия в своей современной истории