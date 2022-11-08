Об основных событиях, случившихся на фронте и в тылу в течение 7 ноября, читайте в материале 24 канала .

6:17 Оперативное командование "Юг" сообщило, что наша авиация:

8 раз ударила по врагу, из них дважды – по опорным пунктам;

4 – по системам противовоздушной обороны врага;

дважды – по скоплению вражеской техники в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах.

Более того, наши ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 180 огневых задач. Враг потерял 32 единицы личного состава, зенитно-ракетный комплекс "Стрела", танк, 2 пушки-гаубицы, 8 единиц авто-бронетехники и склад боеприпасов в Бериславском районе.

По уточненным данным, в ночь на воскресенье в Голой Пристани ВСУ уничтожили существенные запасы топлива россиян.

3:44 В преддверии промежуточных выборов в США лидер Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что очень поддерживает Украину. Однако если его партия победит, то запросы Украины о помощи не будут поддерживаться автоматически.

Более того, коллеги республиканца будут требовать от Киева большей подотчетности в вопросах поставок оружия. По мнению Маккарти:

нужно не открытый чек, а уверенность, что ресурсы устремляются туда, где это нужно;

нужно, чтобы Конгресс и Сенат имели возможность открыто обсуждать это.

00:54 В компании "Антонов" уточнили, что по состоянию на ноябрь 2022 года ориентировочно 30% компонентов, которые можно использовать для второго образца самолета "Мрия". Чтобы построить его нужно не менее 500 миллионов евро, однако рано говорить о конкретной сумме.

00:11 Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на слухи о "секретных переговорах" США с Россией. Она отметила, что Соединенные Штаты оставляют за собой право говорить на высоком уровне о волнующих страну вопросах.

Карин Жан Пьер сказала, что разговоры США были сосредоточены только на снижении рисков и отношениях между США и Россией. Стоит вспомнить, что спикер прокомментировал сообщение издание Jennifer Jakobs, которое заявило о тайных контактах с Кремлем советника Джо Байдена Джейка Салливана.