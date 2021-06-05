Свои удостоверения после 7 лет ожидания наконец получили бойцы добровольческого батальона "Айдар". Они принимали участие в АТО на востоке Украины в 2014 году.

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Удостоверения участника боевых действий бойцам вручили председатель Консультативного совета Сергей Куницын и заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Голоднюк.

Я знаю, что вы шли за Украину с открытой душой. Прошло семь лет, чтобы вы получили статус участника боевых действий. Это серьезный шаг. Мы вам благодарны за то, что вы защищали и продолжаете защищать Украину,

– сказал Сергей Куницын.

Стоит отметить, что на протяжении 7 лет добровольцы безрезультатно обращались в государственные структуры и инстанции, чтобы добиться справедливости относительно подтверждения их участия в боевых действиях.

Украинское законодательство предусматривает, что участникам боевых действий предоставляются следующие льготы:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения;

скидка 75% на оплату за пользование жильем;

скидка 75% на оплату коммунальных услуг.

26 добровольцев "Айдара" наконец получили удостоверение УБД / Фото ОП