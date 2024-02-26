Сейчас я хочу обратиться ко всем в нашей стране, в нашей Европе и в мире, чье сердце сохраняет чувство справедливости, ценит справедливость и чувствует себя опустошенным каждый раз, когда справедливость разрушается.

Сегодня мы вспоминаем события, которые произошли уже 10 лет назад – произошли в украинском Крыму. Когда наш полуостров был украден Россией. И когда вместе с российской оккупационной армией в наш Крым вошли унижения и издевательства над людьми, репрессии и страх. Эту жестокую войну, что продолжается сейчас против Украины, российский реваншизм породил именно тогда, когда почувствовал, что мир способен закрыть глаза на такие преступления, на такие аннексии, на такое издевательство над людьми, чей дом просто отбирают.

Обращение Зеленского: смотрите видео

Войны завершаются по-настоящему честно, когда зло, которое их породило, удается потушить. И именно поэтому чувство справедливости и стремление к миру должны идти рядом. Это требует, в частности, не забывать о Крыме. Бороться за Крым. Сопротивляться тому злу, которое Россия принесла в Крым, а дальше попыталась разнести по всей Украине и хочет распространить также на землях других народов.

Мы должны наращивать реальное противодействие российскому злу. На всех уровнях. Во всем мире. Мы должны бороться за людей в Крыму и во всех других оккупированных частях Украины. Мы должны бороться за полное восстановление силы международного права – силы по Крыму, а значит, и любой другой земли. Мы должны бороться за фундаментальное право крымскотатарского народа, как и любого другого народа, – право жить в своем доме.

Выигрывать в каждом из этих пунктов – это гасить российский реваншизм, то есть фактически – завершать войну.

Я благодарен всем, кто не забывает о Крыме, кто помогает нашим усилиям по Крыму. Кто помогает нашим воинам. Кто борется в Крыму против оккупантов. Кто не отдает собственной души российскому злу. Кто помогает освобождать людей, которые были репрессированы российским режимом, кто поддерживает этих людей и сохраняет их веру – веру в справедливость, в ее силу, в Украину.

Возвращение всех наших пленных, возвращение всех депортированных из Украины, возвращение крымских политических заключенных является нашим безусловным приоритетом. Я благодарен всем странам, которые нам с этим помогают.

С 26 февраля 14-го года и до сих пор очень много изменилось, и каждый осознает, какое направление у этих огромных изменений. Мы можем завершить эту войну на своих, украинских условиях. Мы можем вернуть из оккупации свою землю и людей. Можем привлечь Россию к справедливой ответственности за содеянное. Но, чтобы это было, мы должны бороться.

И пусть наградой всем, кто борется ради Украины и справедливости, будет победа.