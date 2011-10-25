26 октября. День в истории

III раздел Польши, ордена для The Beatles, "Служебный роман", мирный договор, отмена наследования.

1795 г. - после подавления восстания Тадеуша Костюшко, Россия, Австрия и Пруссия осуществили третий раздел Польши, после чего Речь Посполитая прекратила существование.

1965 г. - в Букингемском дворце участникам группы The Beatles вручили ордена "За выдающийся вклад в процветание Великобритании".

1977 г. - в советский прокат вышел фильм Эльдара Рязанова "Служебный роман" с Алисой Фрейндлих и Андреем Мягковым в главных ролях. Лента стала одной из самых популярных в советском прокате.

1994 г. - Иордания и Израиль подписали мирный договор, завершивший конфликт, продолжавшийся 46 лет.

1999 г. - по предложению премьера Тони Блэра, лорды верхней палаты парламента проголосовали за отмену получения по наследству места в парламенте. Таким образом они прекратили традицию, которая существовала более 800 лет.