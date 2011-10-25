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      26 октября. День в истории

      День в истории 437 Читати новину українською

      III раздел Польши, ордена для The Beatles, "Служебный роман", мирный договор, отмена наследования.

      1795 г. - после подавления восстания Тадеуша Костюшко, Россия, Австрия и Пруссия осуществили третий раздел Польши, после чего Речь Посполитая прекратила существование.

      1965 г. - в Букингемском дворце участникам группы The Beatles вручили ордена "За выдающийся вклад в процветание Великобритании".

      1977 г. - в советский прокат вышел фильм Эльдара Рязанова "Служебный роман" с Алисой Фрейндлих и Андреем Мягковым в главных ролях. Лента стала одной из самых популярных в советском прокате.

      1994 г. - Иордания и Израиль подписали мирный договор, завершивший конфликт, продолжавшийся 46 лет.

      1999 г. - по предложению премьера Тони Блэра, лорды верхней палаты парламента проголосовали за отмену получения по наследству места в парламенте. Таким образом они прекратили традицию, которая существовала более 800 лет.

      Источник: 24 Канал
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      Новости за 26 октября 2011
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