26 октября. День в истории
III раздел Польши, ордена для The Beatles, "Служебный роман", мирный договор, отмена наследования.
1795 г. - после подавления восстания Тадеуша Костюшко, Россия, Австрия и Пруссия осуществили третий раздел Польши, после чего Речь Посполитая прекратила существование.
1965 г. - в Букингемском дворце участникам группы The Beatles вручили ордена "За выдающийся вклад в процветание Великобритании".
1977 г. - в советский прокат вышел фильм Эльдара Рязанова "Служебный роман" с Алисой Фрейндлих и Андреем Мягковым в главных ролях. Лента стала одной из самых популярных в советском прокате.
1994 г. - Иордания и Израиль подписали мирный договор, завершивший конфликт, продолжавшийся 46 лет.
1999 г. - по предложению премьера Тони Блэра, лорды верхней палаты парламента проголосовали за отмену получения по наследству места в парламенте. Таким образом они прекратили традицию, которая существовала более 800 лет.