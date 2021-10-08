Плановые сроки окончания монтажных работ, по сообщениям комбината, – первый квартал 2022 года, а генеральным подрядчиком проекта является "Метинвест-Инжиниринг". Похожие аспирационные системы на сегодня уже оборудованы на печах №3 и №5.

В июле 2021 года приступили к строительству установки на печи №4. Сегодня уже выполнен демонтаж и перенос существующей инфраструктуры, заложен фундамент под объекты энергоснабжения, ведется устройство фундаментов под фильтры, а также укрупнена сборка основного технологического оборудования и металлоконструкций.

О важности реализации нового проекта рассказал начальник отдела охраны окружающей среды меткомбината имени Ильича группы "Метинвест" Владимир Колодочка.

"В доменном цехе меткомбината имени Ильича планомерно создается экологически чистое доменное производство. Современные и эффективные аспирационные системы уже появились на третьей и пятой домнах. Сейчас работы ведутся на четвертой печи. После запуска нового газоочистного оборудования качественно снизится уровень выбросов загрязняющих веществ в виде твердых частиц пыли от литейного двора и подбункерных помещений домны №4, показатели будут системно соответствовать уровню, утвержденному действующим законодательством Украины".