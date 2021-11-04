Але воно не залишилося. Справа Каті має прогрес, не дивлячись на спротив системи.

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Це відбувається завдяки тисячам і тисячам людей, які пам'ятають і не збираються забувати. Завдяки цьому справу не вийшло замовчати, а потім не вийшло злити.

Виконавці отримали вироки. Справа підняла суспільну дискусію про гнилу правоохоронну систему, феодальні князівства на місцях та переслідування активістів.

Зараз важливо, щоб справа була доведена до кінця і щоб вироки отримали організатори. Один з них уже отримав вирок та дав викривальні свідчення в суді. Свідчення дають і засуджені виконавці.

Катерина Гандзюк / Фото BBC

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Але головні організатори досі на волі

Правоохоронці, які саботували справу, теж залишаються без свого покарання. Правоохоронна система сама по собі не зможе впоратися з цим.

Але ми будемо помагати, нагадувати, говорити, не забувати.