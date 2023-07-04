На Закарпатье 3-летняя девочка молотком до смерти забила свою младшую сестру

На Закарпатье 3-летняя девочка убила свою младшую сестру. Погибшей малышке еще не исполнился и год.

В итоге уголовное производство по этому делу было закрыто. А отца девочек судили за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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3-летняя девочка молотком убила свою младшую сестру

Как стало известно, событие произошло 20 ноября 2022 года. Отец не присматривал за своими детьми – 3-летней дочерью и ее младшей сестрой, которой еще не исполнился год.

Так, 3-летняя девочка несколько раз ударила младшую молотком по голове и та умерла.

Однако в конце мая этого года следователи закрыли уголовное производство. Но на отца девочек составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В суд он подал заявление о признании своей вины и рассмотрении дела без его присутствия.

В итоге судья признала виновным мужчину в админправонарушении и назначила ему наказание в размере 850 гривен штрафа.

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