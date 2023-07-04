На Закарпатті 3-річна дівчинка молотком до смерті забила свою молодшу сестру
Джерело:ZAXID.NET
На Закарпатті 3-річна дівчинка вбила свою молодшу сестру. Загиблій малечі ще не виповнився й рік.
У підсумку кримінальне провадження у цій справі закрили. А батька дівчат судили за неналежне виконання батьківських обов’язків.
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3-річна дівчинка молотком вбила свою молодшу сестру
Як стало відомо, подія сталася 20 листопада 2022 року. Батько не доглядав за своїми дітьми – 3-річною донькою та її молодшою сестрою, якій ще не виповнився рік.
Так, 3-річна дівчинка кілька разів вдарила молодшу молотком по голові і та померла.
Однак наприкінці травня цього року слідчі закрили кримінальне провадження. Але на батька дівчат склали протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків. У суд він подав заяву про визнання своєї провини та розгляд справи без його присутності.
У підсумку суддя визнала винним чоловіка в адмінправопорушенні та призначила йому покарання у вигляді 850 гривень штрафу.
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