3 предупреждения и штраф в 100 тысяч гривен: Нацсовет снова наказал NewsOne
Нацсовет вынес 3 предупреждения и штраф каналу NewsOne. В его эфире призвали к разжиганию розни, транслируя встречу народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и главы России Владимира Путина.
Источник:Детектор медиа
Такое решение Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял 28 апреля по результатам нескольких проверок.
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За что на NewsOne наложили штраф
В программе "Противостояние" с ведущими Вячеславом Пиховшеком и Дарьей Панченко гостями студии были Вадим Карасев и Андрей Пальчевский. Они обсуждали события Второй мировой войны. Гости заявили, что значительное количество евреев служили в войсках нацистского Третьего Рейха, а также то, что существовали еврейские дивизии СС.
Распространенные ними высказывания и необъективные данные имеют признаки отрицания и искажения фактов Холокоста, разжигания вражды в отношении еврейского народа, которыйпонес миллионные жертв как от действий формирований СС, так и от других военных формирований нацистского Третьего Рейха,
– говорится в решении Нацсовета.
Именно поэтому регулятор оштрафовал телекомпанию в размере 25% размера лицензионного сбора, то есть 114 067,50 гривны.
Какие еще нарушения обнаружил регулятор
Вторая проверка касалась эфира с теми же ведущими, однако гостьей программы была Елена Лукаш. По мнению Нацсовета, во время этой программы нарушалась презумпция невиновности. Тогда Сергея Стерненко неоднократно назвали убийцей без решения суда. В то же время ведущие в эфире это не отрицали. Во время повтора программа транслировалась в записи без правок.
Третью проверку NewsOne регулятор провел из-за программы Newstime с "полной" версии встрече в Москве депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии было еще 11 выпусков программы с фрагментами этой встречи.
Высказывания президента страны-агрессора, использованные в эфире NewsOne являются пропагандистскими утверждениями, призванными убедить аудиторию телеканала в его положительном отношении к Украине, украинскому народу и его желании наладить отношения между странами, несмотря на "сложный" характер отношений,
– говорится в решении Нацсовета.
Там добавили, что распространение подобной информации в СМИ направлено на формирование положительного образа Путина, его гуманизацию и популяризацию в Украине, что имеет очевидный политический контекст в условиях войны на Донбассе и оккупации Крыма.
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