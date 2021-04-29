Нацсовет вынес 3 предупреждения и штраф каналу NewsOne. В его эфире призвали к разжиганию розни, транслируя встречу народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и главы России Владимира Путина.

Такое решение Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял 28 апреля по результатам нескольких проверок.

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За что на NewsOne наложили штраф

В программе "Противостояние" с ведущими Вячеславом Пиховшеком и Дарьей Панченко гостями студии были Вадим Карасев и Андрей Пальчевский. Они обсуждали события Второй мировой войны. Гости заявили, что значительное количество евреев служили в войсках нацистского Третьего Рейха, а также то, что существовали еврейские дивизии СС.

Распространенные ними высказывания и необъективные данные имеют признаки отрицания и искажения фактов Холокоста, разжигания вражды в отношении еврейского народа, которыйпонес миллионные жертв как от действий формирований СС, так и от других военных формирований нацистского Третьего Рейха,

– говорится в решении Нацсовета.

Именно поэтому регулятор оштрафовал телекомпанию в размере 25% размера лицензионного сбора, то есть 114 067,50 гривны.

Какие еще нарушения обнаружил регулятор

Вторая проверка касалась эфира с теми же ведущими, однако гостьей программы была Елена Лукаш. По мнению Нацсовета, во время этой программы нарушалась презумпция невиновности. Тогда Сергея Стерненко неоднократно назвали убийцей без решения суда. В то же время ведущие в эфире это не отрицали. Во время повтора программа транслировалась в записи без правок.

Третью проверку NewsOne регулятор провел из-за программы Newstime с "полной" версии встрече в Москве депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии было еще 11 выпусков программы с фрагментами этой встречи.

Высказывания президента страны-агрессора, использованные в эфире NewsOne являются пропагандистскими утверждениями, призванными убедить аудиторию телеканала в его положительном отношении к Украине, украинскому народу и его желании наладить отношения между странами, несмотря на "сложный" характер отношений,

– говорится в решении Нацсовета.

Там добавили, что распространение подобной информации в СМИ направлено на формирование положительного образа Путина, его гуманизацию и популяризацию в Украине, что имеет очевидный политический контекст в условиях войны на Донбассе и оккупации Крыма.

Справка. 6 – 8 октября 2020 года NewsOne, "112 Украина" и ZIK транслировали программы и сюжеты о встрече Медведчука с Путиным в Москве. Темами встречи было налаживание отношений России с Украиной, поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" и празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.