О том, как украинцы оценили праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости и что людям понравилось больше всего, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

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Отношение к праздничным мероприятиям

  • среди официальных мероприятий опрошенные лучше всего оценили военный парад в Киеве: 44% – положительно;
  • мини-фильм "ДНК Украины" положительно оценили 38%,
  • выступление президента Зеленского на параде – 36%,
  • праздничный концерт на стадионе "Олимпийский" в Киеве – 29%.

К слову, среди респондентов, которые видели эти меры, лучшие оценки получил мини-фильм "ДНК Украины" – 67%.


Какие праздничные мероприятия понравились украинцам больше всего / инфографика "Рейтинга"

Сравнение празднований 2020 и 2021 годов

Украинцам ощутимо больше понравились празднования в 2021 году, если сравнивать с предыдущим. Номер "песенная история современной Украины" в 2020 году положительно оценили только 24% опрошенных.

Сравнение празднований 2020 и 2021 годов / Инфографика "Рейтинга"

Что известно об опросе

Его провела соцгруппа "Рейтинг". В течение 2 – 4 сентября 2021 года путем телефонных интервью опросили 2 500 человек в возрасте от 18 лет из всех областей, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.