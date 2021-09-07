О том, как украинцы оценили праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости и что людям понравилось больше всего, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

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Отношение к праздничным мероприятиям

среди официальных мероприятий опрошенные лучше всего оценили военный парад в Киеве: 44% – положительно;

мини-фильм "ДНК Украины" положительно оценили 38%,

выступление президента Зеленского на параде – 36%,

праздничный концерт на стадионе "Олимпийский" в Киеве – 29%.

К слову, среди респондентов, которые видели эти меры, лучшие оценки получил мини-фильм "ДНК Украины" – 67%.



Какие праздничные мероприятия понравились украинцам больше всего / инфографика "Рейтинга"

Сравнение празднований 2020 и 2021 годов

Украинцам ощутимо больше понравились празднования в 2021 году, если сравнивать с предыдущим. Номер "песенная история современной Украины" в 2020 году положительно оценили только 24% опрошенных.

Сравнение празднований 2020 и 2021 годов / Инфографика "Рейтинга"