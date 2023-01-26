Сеть ОККО и фонд "Вернись живым" с ноября аккумулируют средства на приобретение 25 разведывательных комплексов для ВСУ. На сегодняшний день уже собрано на 14 "ШАРКов".
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Создавая артобъект, мы стремились выразить благодарность нашим защитникам и защитницам. А также всем украинцам, кто присоединился к нашей инициативе "ОКО ЗА ОКО", кто заправляется Pulls мести и донатит средства на "ШАРКи". После победы мурал будет напоминать о силе и сплоченности украинского народа,
– говорит директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.
Мурал на АЗК ОККО в Киеве / Фото ОККО
На идею мурала компанию вдохновил флешмоб украинских иллюстраторов, которые опубликовали в соцсетях целую серию своих работ, где главным героем стал именно "ШАРК". Как отмечают в компании, выбирать было сложно, поскольку все работы отличались и креативностью, и патриотизмом, но все же остановились на иллюстрации автора под ником Дарка Зиронька.
Что следует знать об инициативе "ОКО ЗА ОКО"
- С 1 ноября 2022 года в сети АЗК ОККО стартовала совместная инициатива с фондом "Вернись живым" – "ОКО ЗА ОКО".
- Цель инициативы – приобрести 25 разведывательных комплексов "ШАРК" для Вооруженных Сил Украины. Для этого компания перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего Pulls 95/Diesel.
- "ШАРК" – это современная разработка украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач. В состав одного комплекса входит наземная станция управления на базе специально модифицированного проходного микроавтобуса, беспилотные летательные аппараты и пусковая установка.