Сеть ОККО и фонд "Вернись живым" с ноября аккумулируют средства на приобретение 25 разведывательных комплексов для ВСУ. На сегодняшний день уже собрано на 14 "ШАРКов".

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Создавая артобъект, мы стремились выразить благодарность нашим защитникам и защитницам. А также всем украинцам, кто присоединился к нашей инициативе "ОКО ЗА ОКО", кто заправляется Pulls мести и донатит средства на "ШАРКи". После победы мурал будет напоминать о силе и сплоченности украинского народа,

– говорит директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

Мурал на АЗК ОККО в Киеве / Фото ОККО

На идею мурала компанию вдохновил флешмоб украинских иллюстраторов, которые опубликовали в соцсетях целую серию своих работ, где главным героем стал именно "ШАРК". Как отмечают в компании, выбирать было сложно, поскольку все работы отличались и креативностью, и патриотизмом, но все же остановились на иллюстрации автора под ником Дарка Зиронька.

Что следует знать об инициативе "ОКО ЗА ОКО"