О такой образовательной инициативе рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в своем телеграм-канале.

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Присоединиться к обучению можно, выбрав интересующую вас тему на платформе "Лекции будущего". Большинство тем – инновации в физике, химии, инженерии, экологии, биологии и другие. Однако есть и темы, которые очень важны для общественного сектора, отметила Зеленская.

Обратите внимание, что обучение происходит абсолютно бесплатно. Только нужно зарегистрироваться и выбрать интересующую тему.

Лекция Крэйг Мелло

Дата и время: 2 мая в 16:00.

2 мая в 16:00. Лектор: Крэйг Мелло – обладатель Нобелевской премии по физиологии или медицине 2006 года за "открытие РНК-интерференции – угнетение экспрессии генов двухцепной РНК".

Крэйг Мелло – обладатель Нобелевской премии по физиологии или медицине 2006 года за "открытие РНК-интерференции – угнетение экспрессии генов двухцепной РНК". Тема: "4 Billion Years of Fake News: What We Can Learn from How Living Things Handle Information".

Лекция Ширин Эбади

Дата и время: 13 мая в 18:00.

13 мая в 18:00. Лектор: Ширин Эбади – награждена Нобелевской премией мира 2003 года за потрясающие и новаторские усилия в области прав человека, особенно женщин, детей и беженцев

Ширин Эбади – награждена Нобелевской премией мира 2003 года за потрясающие и новаторские усилия в области прав человека, особенно женщин, детей и беженцев Тема: "Ukraine, democracy, United nation and security council".

С подробным расписанием лекций на апрель и май можно ознакомиться на сайте.

Спасибо за эту фантастическую возможность Малой академии наук Украины и Посольству Украины в США. Уверена, что инициатива вдохновит талантливых украинских детей увлекаться наукой и в будущем иметь успешную карьеру изобретателей и ученых.

– написала Елена Зеленская.

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