24 канал собрал важнейшую информацию о случившемся на фронте, в тылу и на международной арене. Больше – читайте дальше.

Читайте также Зеленский встретился с Байденом, новый пакет помощи от США: хронология 301 дня войны

06:22 Правительство Дании выделит выделение почти 43 миллионов долларов финансовой помощи для наших военных.

04:08 Министерство торговли США 21 декабря объявило о новых санкциях против российского ПИК "Вагнера". Их ввели с целью ограничения доступа наемников к технологиям.

03:26 Зеленский передал конгрессменам флаг Украины, полученный от военных из Бахмута. Это знак благодарности за военную помощь Штатов.

02:39 Конгресс встретил Зеленского бешеными аплодисментами. Что сказал президент Украины в своей речи:

Зеленский отметил, что наше государство уже одержало победу в борьбе за умы мира. И эта победа дает храбрость всему миру.

Президент отметил, что эту битву нельзя заморозить, отложить, проигнорировать или надеяться, что что-нибудь даст защиту. Весь мир – от Китая до США, от Европы до Латинской Америки, от Африки до Австралии – слишком соединен, чтобы чувствовать себя в безопасности, когда происходят такие сражения.

Зеленский рассказал, что за день до своего выступления посетил одну из самых горячих точек на фронте – Бахмут.

Глава государства призвал Конгресс США предоставить Украине больше военной помощи, ведь оружие должно не только помочь нашей армии выстоять, но и добиться перелома на поле боя.

Президент заявил, что табу в общении между Украиной и ее союзниками быть не может. Наше государство никогда не просило американских военных сражаться за него.

Зеленский заметил, заметил, что миллионы украинцев будут встречать Рождество при свете свеч из-за отсутствия электроэнергии.

01:52 После встречи с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом президент Украины отправился в Конгресс, чтобы выступить там с речью.

01:44 Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом вручил ему медаль командира батареи HIMARS. Эту медаль передал президенту США сам военный.

00:23 В оккупированном Донецке обстреляли кафе, где экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин праздновал день рождения. Пропагандисты утверждают, что погибли два человека, еще 6 – получили ранения. Среди них сам Рогозин.