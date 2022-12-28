О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также об общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

​ Что было раньше Вероятная комбинированная атака россиян, тяжелая ситуация в Кременной: хронология 307 дня войны

03:02 Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что сейчас противостояние Украины и России превратилось в войну ресурсов. И Россия богата ресурсами, поэтому не стоит недооценивать возможность наступления.

01:31 Повреждение магистрального газопровода в Харьковской области повлияло на Донецкую область. В регионе приостановили работу все газовые котельные.

00:25 После мощных взрывов на российских аэродромах оккупанты начали хоронить свою авиацию. В частности, вражеские самолеты перегнали на Дальний Восток.