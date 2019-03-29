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      31 марта – исторический день, который изменит будущее Украины, – Юлия Тимошенко

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      Юлия Тимошенко во время акции единства "Украина выбирает изменения"
      Юлия Тимошенко во время акции единства "Украина выбирает изменения" / ba.org.ua

      31 марта для Украины – это исторический момент. Объединив силы и сделав правильный шаг наше поколение должно дать бой действующей системе власти и выбрать путь в светлое и счастливое будущее.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время акции единства "Украина выбирает изменения", которая одновременно проходила на Михайловской площади в Киеве, на Соборной площади в Мариуполе и на площади перед университетом им. Ивана Франко во Львове. Об этом говорится на сайте партии.

      Это уникальный момент, который на сотни лет может определить будущее Украины и каждого из нас. Такие моменты в жизни каждой нации время от времени наступают. Нации или реализуют этот шанс и возможность, или его теряют. Я убеждена, что наш шанс будет реализован. И мы с вами – наше поколение – несем ответственность перед нашими потомками, какую страну мы передадим детям: успешную или такую, как сейчас; европейскую, мирную или в войне и коррупции. Наше поколение обязано сделать свою работу. И мы ее сделаем,
      – отметила лидер "Батькивщины".

      Кандидат в президенты отметила, что за последние месяцы она объехала всю Украину от Востока до Запада, где увидела и пообщалась с тысячами людей. Все они, подчеркнула глава партии, ждут изменений в стране: "Украина сильная и способна пройти испытания и выйти на путь процветания".

      Для того чтобы закончить эпоху руин и начать эпоху возрождения и становления Украины, Юлией Тимошенко был инициирован и разработан совместно с лучшими специалистами Новый курс – пошаговый план действий, четкая стратегия развития, которая инвентаризирует все наши ресурсы и прокладывает путь, чтобы последующие годы были победными.

      По словам Юлии Тимошенко, объединив наши усилия, мы построим красивое государство, в котором каждый захочет жить.

      "У нас есть путь, национальный план, светлая и четкая надежда. Объединившись, мы сможем показать высокий класс, как побеждать и идти вперед", – убеждена лидер партии.

      Напомним, во время акции единения кандидата в Президенты Украины Юлию Тимошенко поддержали председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко, волонтер, юрист, общественный активист Геннадий Друзенко, ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта Николай Тихонов и украинские военные, первый президент Украины Леонид Кравчук и кандидат в президенты Сергей Тарута, который недавно заявил о поддержке лидера "Батькивщины".

      Всего в акции приняли участие около 30 тысяч человек.

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      Теги: Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина Новости политики
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