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      35 миллионов Roshen потратила на реконструкцию и переоснащение Кременчугской детской больницы

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      Кременчугская детская больница
      Кременчугская детская больница / wikimapia.org

      15 февраля в Кременчугской больнице открыли новое стерилизационное отделение и лабораторию, в рамках благотворительного проекта корпорации Roshen в сфере здравоохранения.

      Бюджет создания нового стерилизационного отделения и лаборатории, средствами Корпорации Roshen, составил 35 миллионов гривен. Новое отделение отвечает всем современным требованиям к чистым и стерильным помещениям. Теперь лечения и операции здесь будут безопаснее как для детей, так и для медиков.

      Ирина Пономаренко, директор по развитию социальных проектов Кондитерской Корпорации Roshen:

      "Помощь Кременчугской детской больнице является последовательным шагом социальной работы Корпорации, поскольку в Кременчуге находится одна из фабрик Roshen. Уже несколько лет, в рамках благотворительной деятельности, мы помогаем больнице "Охмадет" и Центру детской кардиологии и кардиохирургии. В 2017 г. корпорация Roshen отремонтировала и оборудовала центральное стерилизационное отделение больницы "Охмадет". Мы расширяем проект благотворительной помощи в сфере здравоохранения, уже в этом году начинаем масштабный проект помощи Национальному институту рака, но не прекращаем поддерживать и "Охматдет".

      Стерилизационное отделение и лаборатория, которые предварительно существовали в больнице, не соответствовали ни требованиям времени, ни современным стандартам стерилизации. Оборудование, которым пользовались медики было устаревшим и вскоре переступило бы порог допустимого срока эксплуатации.

      Благодаря тому, что в новой лаборатории установлено новое электронное оборудование, результаты будут более точными и качественными. Кроме уникальной аппаратуры, в обновленной лаборатории рационально продуманные и организованные условия для работы персонала. Такой высокий технологический стандарт оборудования и комфортный уровень труда медиков должны положительно повлиять на конечный результат. Ведь новые возможности позволят по высоким стандартам проводить анализы и диагностику. А это, в свою очередь, будет влиять на правильность установления диагноза маленьким пациентам.

      Новое стерилизационное отделение и лаборатория полностью оснащены современным оборудованием, мебелью и подготовлены к началу работы для обеспечения полной потребности больницы.

      Уникальность нового стерилизационного блока в том, что грязные и чистые инструменты не пересекаются. Даже двери между комнатами, где проходят различные этапы очистки, промаркированы. Весь процесс стерилизации длится около двух часов. Так, в блок попадает скальпель, его обрабатывают в моечной машине и моют в ультразвуковой мойке, после этого он заходит в механическую мойку и отправляется на паровую стерилизацию.

      Информационная справка

      В состав Кондитерской Корпорации Roshen входят украинские фабрики (Киевская, Бориспольская, Кременчугская и две производственные площадки в Виннице), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также Винницкий молочный завод, который обеспечивает фабрики натуральной высококачественной молочной сырьем. С 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство, мощности фабрики законсервированы.

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      Теги: Новости Украины Новости Кременчуга Больница Финансы
      Источник: 24 Канал
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