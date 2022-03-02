Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба сообщил, что и для российских судов тоже начали закрывать порты и территориальные воды. Соответствующие решения уже приняли Канада и Великобритания.

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Напомним, сегодня США закрыли воздушное пространство для всех российских перелетов.

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