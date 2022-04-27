Одно из подразделений 112 бригады терробороны во время одной атаки уничтожило четыре единицы бронетехники врага. Для этого защитникам хватило четырех выстрелов за три минуты.

Стоит внимания На Запорожье терроборона нанесла врагу мощные потери: видео горящей техники

Такую точность бойцы продемонстрировали на Изюмском направлении. Именно к югу от этого города враг пытается совершить наступление на Славянск.

Уничтожить технику удалось из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", являющегося украинской разработкой. Производителем является киевское конструкторское бюро "Луч". На видео украинские бойцы пользуются "экспортным вариантом". Саудовская Аравия закупает эти ПТРК, но после начала войны Украина перестала поставлять оружие. Поэтому вооружение, которое не успели передать заказчикам, получили ВСУ. Именно поэтому на экране видна так называемая вязь – арабское письмо.

Однако здесь важно отметить работу команды. Ведь для использования "Стугны-П" нужны два человека. Один из них производит таргетинг и выстрел, а второй – перезаряжает. Именно благодаря этому взаимодействию и удается достичь столь высоких результатов в уничтожении российской техники.

Что касается самого выстрела, то пуск производится несколько выше целей. Это связано с тем, что после старта ракета может "просесть", не набрав требуемую скорость. Чтобы она не ударилась о землю, бойцы стреляют именно так.

Видео уничтожения техники врага четырьмя выстрелами из "Стугны-П"