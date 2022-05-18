Отмечается, что новая серия будет иметь логическое продолжение – название "Русский военный корабль… ВСЕ!". Об этом заявил генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский на брифинге в "Медиацентре Украина".

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Новая серия марок Укрпочты в честь 40 дней пребывания "Москвы" на дне Черного моря

Уже на следующей неделе, по словам Смелянского, в честь 40 дней с момента "прибытия" крейсера "Москва" на дно Черного моря, Укрпочта выпустит новую марку. Ее тираж составит 5 миллионов экземпляров.

При этом генеральный директор почтового оператора отметил, что продаваться марки будут сразу на 5 площадках , в том числе и международных.

Руководитель Укрпочты рассказал, что в прошлый раз российские хакеры осуществляли кибератаки на сайт компании, и не все желающие могли приобрести марку. В Укрпочте надеются, что использование нескольких разных площадок позволит избежать повторения такого инцидента.

Вывод один: несмотря на все технические неудачи, главное, что марка Украины стала еще одним символом нашей борьбы и стала известна в мире,

– подытожил Смелянский.

Голосование за новые марки

В Укрпочте добавили, что сейчас идет голосование по теме новой марки . Среди предложенных вариантов:

"Героям слава!";

"Путин, Москва пылает, Гаага ждет";

"Песик Патрон из ГСЧС";

"Ой, в лугу красная калина...";

"Добрый вечер, мы из Украины".

Добавим, что почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!" во время благотворительного онлайн-аукциона удалось продать за 5 миллионов гривен . Средства от продажи будут перечислены на специальные счета Нацбанка для помощи Вооруженным Силам Украины и гуманитарные нужды.

Напомним, что Укрпочта ввела в обращение первую украинскую почтовую марку в условиях военного положения по теме известной на весь мир фразы пограничника с острова Змеиный 12 апреля. В конкурсе на ее дизайн приняли участие около 500 художников. Победителем народного голосования стал эскиз Бориса Гороха.

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