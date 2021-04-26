Ученые из Франции отказались от цивилизации на 40 дней. Все время они прожили в пещере и не контактировали с внешним миром.

Участниками эксперимента стали 15 человек. Исследования проводили в пещере Ломбривс, что в юго-западной Франции.

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Цель и детали проведения исследования

Цель исследования имеет особое значение во время пандемии коронавируса, ведь миллионы людей оказались в изоляции. Ученые отказались от мобильных телефонов, часов и солнечного света.

Добровольцы не имели никакой связи с внешним миром. Люди спали в палатках и производили собственную электроэнергию с помощью велосипедов. Воду набирали из колодца в пещере на глубине 45 метров.



Электроэнергию ученые получали на велосипеде / Фото из твитера Кристиана Клота

Участники проекта Deep Time проверили, как люди реагируют на потерю ощущения пространства и времени. Участие приняли 8 мужчин и 7 женщин в возрасте от 27 до 50 лет.

Ученые 40 дней прожили в пещере / Фото из твиттера Кристиана Клота

Что обнаружили ученые в пещере

По словам директора проекта Кристиана Клота, им казалось, что время в пещере шло медленнее. Другая участница эксперимента назвала его похожим на "нажатие на паузу" в жизни.

Мы должны научиться лучше понимать, как наш мозг способен находить новые решения, независимо от ситуации,

– объяснил весомость проекта Клот.

Перед экспериментом у добровольцев проверили мозговую активность и когнитивные функции. После проекта участники повторно пройдут тестирование и результаты исследований сравнят.