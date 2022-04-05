Об этом в интервью рассказал мэр города Вадим Бойченко. Он отметил, что нужно, чтобы Россия ответила за содеянное.

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Заблокированные деньги россиян должны идти на восстановление

Городской голова считает, что заблокированные деньги россиян должны идти на восстановление Украины, в том числе – Мариуполя. Бойченко сообщил, что 90% – столько поврежденного в городе имущества и инфраструктуры.

Где-то 60% инфраструктуры – это с прямым попаданием или артиллерии или авиации, или систем залпового огня, или этих систем "Буратино", что сжигают дома. Есть 40% домов, которые уже невозможно восстановить, потому что они разрушены в пепел,

– пояснил Бойченко.

Мэр уверен: надо будет строить новый город, который будет лучше. Сейчас у городских властей уже есть ориентировочные необходимые суммы и нанесенный ущерб.

На восстановление города необходимо 11,5 миллиарда долларов

Для понимания, говорит мэр, на восстановление города с 250-тысячным населением нужно 11,5 миллиарда долларов. Уже сейчас власть будет работать с мировыми финансовыми учреждениями и нанимать юристов-международников.

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