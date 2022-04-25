Об этом сообщил во время обращения 25 апреля президент Владимир Зеленский. Он рассказал о деталях встречи с главой Госдепа Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином в Киеве.

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С США согласовали дальнейшие шаги для укрепления ВСУ

Министерская встреча была одним из шагов, о которых говорил Зеленский с Остином и Блинкеном. Также с представителями США согласовали приоритетные потребности украинской армии и шаги для укрепления ВСУ.

Наши переговоры с ними были достаточно долгими – более трех часов – и содержательными. Обнадеживающими и, что немаловажно, результативными,

– сказал Зеленский.

Глава Украины поблагодарил за поддержку всех американцев, а также лично президента Байдена. Зеленский подчеркнул, что это реальные вещи, которые усиливают не только наше государство, но и демократию в целом.

С главой Пентагона и Госдепа обсудили санкции против Москвы

С главой Пентагона и Госдепа США также обсудили санкции против России. В частности, американским представителям передали План Макфола – Ермака по усилению карательных ограничений.

Смотрите обращение президента Зеленского: