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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

43% вернувшихся украинских заробитчан не планируют снова выезжать за границу, – СМИ

174 Читати новину українською
Заробитчане
Заробитчане / 5.ua

По данным соцопроса, почти 65% украинцев не задумывались о выезде из страны.

43% украинских гастарбайтеров, которые вернулись с заработков, не планируют повторять опыт работы за рубежом. Об этом пишет "5 канал", ссылаясь на телеканал "Украина".

По словам авторов материала, среди причин этого – сложность официального трудоустройства, несвоевременная выплата зарплаты, ненормированный рабочий день, надуманные штрафы и полное юридическое бесправие.

"После месяца работы хозяин отказывается платить людям зарплату. И говорит: "Если будешь жаловаться, я позвоню в полицию или в миграционную службу, и они тебя депортируют", – рассказал глава Межотраслевого профсоюза украинских заробитчан в Польше Юрий Карягин.

Кроме того, согласно данным авторов материала, которые ссылаются на исследования Киевского международного института социологии, почти 64% респондентов на вопрос "Задумывались ли вы о выезде из Украины?" ответили: "Нет, не приходило в голову".

Эксперты объясняют это просто: люди не хотят рисковать. Они не знают не только своих прав в чужой стране, а часто ее язык. Кого-то отпугивает перспектива стать человеком второго сорта, которому платят меньше, чем местным, и даже могут побить просто за то, что ты украинец. Украинско-польские отношения никогда не были простыми, а сейчас эту карту пытаются разыграть. Не везде и на бытовом уровне, однако и украинские настроения вполне ощутимые,
– говорится в сюжете.

Кроме того, среди причин падения интереса к работе за рубежом и то, что такая занятость зачастую временная, сезонная, а о перспективе карьерного роста в подавляющем большинстве случаев речь не идет.

Еще часть украинцев не готовы искать лучшей жизни за пределами Украины, так как это серьезное испытание для их семей.

Теги: Новости Украины СМИ
Источник: 24 Канал
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