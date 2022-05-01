Бойцы ВСУ снова обезвредили российские танки
Так, на днях россияне в очередной раз решили атаковать позиции украинских защитников. Однако им ничего не удалось, ведь военнослужащие одного из артиллерийских подразделений вовремя обнаружили колонну и уничтожили ее.
Главное Атака украинцев на оккупированный Змеиный, успехи нашей ПВО: основное за 67 день войны
В Оперативно-тактической группировке "Восток" отметили, что в этом случае нужно отдать должное личному составу артиллерийской разведки. Им понадобилось всего 5 минут, чтобы уничтожить первую оккупантскую машину. Через эти несколько минут она уже пылала, словно новогодняя елка.
В дальнейшем они успешно корректировали огонь артиллерии, в результате чего 4 танка были уничтожены, а остатки россиян отказались от выполнения своих задач.
Сегодня решительно можно сказать, что годы подготовки и реформ не прошли даром, и украинские воины-артиллеристы продолжают наносить максимальное поражение живой силе и технике российских оккупантов.
– подчеркнули в "Восходе".
Артиллеристы-разведчики раз уничтожили вражескую технику: смотрите видео
Потери врага за последние сутки:
ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери врагу . За минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 300 оккупантов . В целом потери россиян на 1 мая составляют 23 500 человек.
- 18 танков;
- 26 боевых бронированных машин;
- 15 артиллерийских систем;
- 3 средства ПВО;
- 2 самолета;
- 20 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим;
- 13 беспилотников.
В частности, за минувшие сутки только на Донетчине и Луганщине ВСУ отбили 9 вражеских атак, уничтожили 8 танков, 1 артиллерийскую систему, 24 боевых бронированных машин, 1 спецмашину и 5 автомобилей.