Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что российские захватчики продолжают обстреливать Киев. К сожалению, в результате страдают как постройки, так и мирные жители.

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В результате попадания обломков снаряда в дом пострадали люди

Враг продолжает обстреливать столицу. В Святошинском районе снаряд попал во двор рядом с десятиэтажным жилым домом,

– отметил Кличко.

Он добавил, что в результате вспыхнул пожар, поэтому дом поврежден. Кроме того, сгорели стоящие во дворе автомобили.

К счастью, погибших нет. Однако пострадали 5 человек, 2 из них – госпитализированы. На месте работают медики и спасатели.

Кличко побывал на месте попадания в здание обломков снаряда. Мэр показал образовавшуюся там воронку.

Кличко показал последствия попадания в дом обломков снаряда россиян: смотрите видео