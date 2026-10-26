"Устраняют коллизию": 59-ю бригаду возвращают в состав Сухопутных войск

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на трех собеседников в Силах обороны Украины.

Реклама Adv

популярные видео

Что решили с бригадой

Отмечается, что 59-я ОШБр входила в состав Сухопутных войск до конца 2024 года. Переход в новосозданные Силы беспилотных систем состоялся после того, как их возглавил бывший комбриг Вадим Сухаревский.

На протяжении почти двух лет подразделение оставалось единственной пехотной бригадой с собственным участком фронта в составе СБС ВСУ. Один из собеседников пояснил, что решение о возвращении в состав Сухопутных войск устраняет эту коллизию.

В настоящее время 59-я отдельная штурмовая бригада ведет оборону в зоне ответственности 9-го армейского корпуса и находится в его оперативном подчинении. Теперь подразделение официально перейдет в его штатное подчинение.

Сам 9-й корпус пока остается без постоянного командующего после того, как главнокомандующий Михаил Драпатый снял с этой должности бригадного генерала Александра Тарнавского. Обязанности командира корпуса временно исполняет Максим Марченко – бывший глава Одесской ОГА и бывший командир тактической группировки войск "Покровск".

Реклама

В то же время 9-й корпус до сих пор не имеет постоянного командующего, поскольку бригадный генерал Александр Тарнавский был отстранен от этой должности главнокомандующим Михаилом Драпатым. В настоящее время обязанности командующего временно исполняет Максим Марченко – бывший руководитель Одесской ОГА и бывший командир тактической группировки войск "Покровск".

Напомним, Дмитрий Рогозюк возглавил Третий армейский корпус, после того как возглавлял 60-ю отдельную механизированную бригаду. Под его командованием бойцы бригады добились значительных успехов в освобождении украинских территорий в ходе операции "Вивальди".