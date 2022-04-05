На фото, которые продолжают появляться в сети после освобождения Киевщины, невозможно смотреть без слез и ненависти к русскому миру. Один из таких снимков обнародовала журналистка Татьяна Даниленко на своей странице в фейсбуке.

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На опубликованном фото видно, как 6-летний мальчик стоит у могилы мамы прямо посреди двора. Ее без причиныбезжалостно и подло убили оккупанты.

Каждая из таких фотографий могла бы остановить войну. Если бы Россию можно было остановить другим способом, кроме ее военного поражения и экономического краха,

– написала Даниленко.

Не забудем и не простим оккупантам ни одного замученного украинца и ни одной замученной украинки!

Мальчик стоит у могилы мамы, убитой оккупантами Киевской области / Фото AP