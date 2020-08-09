Наш мир не перестает удивлять. Когда кажется, что видел уже все – наталкиваешься на фото животных, в существование которых вообще трудно поверить. О странных существах, живущих на нашей планете – читайте в нашем материале.

Редакция 24 канала сделала подборку животных, которые имеют необычный внешний вид.

Читайте также Маленький жук может спасти миллионы людей от аллергии

Удивительные животные

Муравей-панда

Свое название бескрылая оса получила благодаря окраске, имеющей сходство с пандами. Распространяется муравей-панда в регионах Латинской Америки, в центральной области Чили, а сейчас все большее количество насекомых начинает распространяться в Аргентине, США и Мексике.

Проживает муравей-панда в открытых и безлюдных местах, где есть жаркий и сухой климат. Яд этих насекомых очень опасный для коров. Поэтому местные прозвали его "убийцей коров".

Укус муравья-панды может нанести вред и человеку. Боль в области укуса может длиться несколько часов.

Муравей-панда / Фото: redsense.com.ua

Окапи

Окапи имеет тело, которое напоминает больше лошадь, чем жирафа, хотя и принадлежат к семейству жирафовых. Окапи также имеют полоски, как у зебры.

Мех у животных шоколадного цвета, а конечности белые или светло-коричневые. Вес окапи составляет примерно 230 килограммов, а длина без хвоста – 2 метра.

Окапи с телом лошади и полосками, как у зебры / Фото: o-prirode

Китоглав или королевская цапля

Китоглав – это птица, которая происходит из семьи китоголових. Некоторые исследования ДНК показывают, что китоглав относится именно к пеликанообразным.

Этот вид птиц распространяется в тропических районах Восточной Африки. Питается преимущественно рыбой. Это большие птицы. Взрослые особи имеют рост в примерно 1,5 метра, а крылья – длиной до 78 сантиметров.

Королевская цапля – это большая птица / Фото: pinterest

Венесуэльская моль-пудель

Белое существо с выпученными глазами и коричневыми антенками – выглядит как смесь большой моли и пушистого белого пуделя. Венесуэльскую моль-пуделя обнаружил в 2009 году киргизский зоолог Артур Анкер.

Моль-пудель считается новым видом моли и принадлежит к роду чешуекрылых Artace.

Моль-пудель имеет довольно большой размер / Фото: pinterest

Молох

Молох или "колючий дьявол" был назван в честь языческого божества Молоха, которому, по легендам, приносили человеческие жертвы.

Ящерица же имеет маленькую узкую голову и небольшой хвост. Все тело животного, от кончика носа до кончика хвоста, покрыто шипами. Молох может жить без воды очень долго, ведь у него гидроскопическая кожа. Этот вид ящериц не является очень большим, в среднем их размеры не превышают 12 сантиметров.

Окраска в молоха очень необычная: верхняя половина тела у него может быть коричнево-желтой, каштаново-бурой или красновато-оранжевой. По бокам и в центре проходят узкие, охристо-желтые полосы, которые местами расширяются в ромбы, а нижняя часть – светлая.

Интересно, что на солнце или в тени "колючий дьявол" меняет свой оттенок, чтобы стать менее заметным.

Молоха называют еще "колючим дьяволом" / Фото: novostiifakty

Сайгак

Сайгак проживает в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и на западе Монголии. Самцы этого вида имеют широко расстановке рога. А необычный вид сайгак имеет из-за большого носа, который висит над ртом. Длина тела до 140 сантиметров.

Этот вид млекопитающих находится на грани исчезновения.

Сайгак имеет необычный нос / Фото: thisbugslife

Пурпурная или лиловая лягушка

Еще одно животное, которое имеет очень странный и необычный вид – это пурпурная лягушка. Живет только в Западных Гатах, но из-за вырубки лесов этому виду грозит вымирание.

Это животное совсем не похоже на лягушку, оно имеет приземистое и слегка округлое тело. Также имеет маленькую голову и заостренную морду.

Внешне лягушка напоминает кусок желеобразной массы пурпурного цвета.



Пурпурная лягушка с виду напоминает желе​ / Фото: reddit.com